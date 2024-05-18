MKE Ankaragücü-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi...

Haberin Devamı

Süper Lig'de son hafta yaklaşırken karşılaşmalar tüm heyecanıyla devam ediyor. 37. haftada Pendikspor, MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. İki ekip de küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Başkent ekibi, sahadan mağlubiyetle ayrılırsa diğer maçların skoruna göre son hafta küme düşme hattına girebilir. Pendikspor ise küme düşmemek için karşılaşmadan galibiyerle ayrılmak istiyor. İşte MKE Ankaragücü-Pendikspor maçı canlı yayın bilgisi...

MKE ANKARAGÜCÜ PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü-Pendikspor maçı bugün (18 Mayıs Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.