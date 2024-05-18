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MKE Ankaragücü-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi...

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#Süper Lig#MKE Ankaragücü#Pendikspor
MKE Ankaragücü-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte canlı yayın bilgisi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 13:09

MKE Ankaragücü, Süper Lig 37. haftada Pendikspor'u ağırlayacak. Sarı lacivertli ekip, küme düşme hattından 2 puan uzakta ve ligde 39 puanla 15. sırada yer alıyor. Pendikspor'da küme düşmemek için galibiyet peşinde. Merakla beklenen maçın canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki MKE Ankaragücü-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Süper Lig'de son hafta yaklaşırken karşılaşmalar tüm heyecanıyla devam ediyor. 37. haftada Pendikspor, MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. İki ekip de küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Başkent ekibi, sahadan mağlubiyetle ayrılırsa diğer maçların skoruna göre son hafta küme düşme hattına girebilir. Pendikspor ise küme düşmemek için karşılaşmadan galibiyerle ayrılmak istiyor. İşte MKE Ankaragücü-Pendikspor maçı canlı yayın bilgisi...

MKE ANKARAGÜCÜ PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü-Pendikspor maçı bugün (18 Mayıs Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

 

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#Süper Lig#MKE Ankaragücü#Pendikspor

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