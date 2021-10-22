MKE Ankaragücü Manisa FK maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Haberin Devamı

Hafta içinde yaptığı teknik direktör değişikliğiyle Turgay Altay'ı göreve getiren TFF 1. Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, 10. hafta mücadelesinde yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ligde 6 maçtır galip gelemeyen ve 9 puan ve averajla 15. sırada bulunan Manisa FK, Turgay Altay yönetimindeki ilk maçında yarın averajla ikinci durumdaki MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

MKE ANKARAGÜCÜ MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

MKE Ankaragücü Manisa FK maçı Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Teknik direktör Serkan Özbalta ile ligde ilk 3 haftayı kayıpsız geçtikten sonra 5 maçında puan alamayan Manisa FK, 8. haftanın ardından Özbalta'nın yerine Naci Şensoy'la anlaştı. Şensoy yönetiminde konuk ettiği ilk maçta Adanaspor'a 3-0 mağlup olan Manisa temsilcisi, o müsabakanın ardından Şensoy'un yanı sıra sportif direktör Serkan İşyapan'la yollarını ayırdı. Futbolcular Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andres Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar'ın kadro dışı bırakıldığını açıklayan Manisa FK, teknik direktörlük görevine Turgay Altay'ı, sportif direktörlük görevine de Taner Savut'u getirdi.

sahasında Kocaelispor ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, 3. hafta Denizlispor maçını 3-0 kazanarak çıkışa geçti.

Haberin Devamı

4. hafta sahasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen MKE Ankaragücü, 5. hafta da İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Ligde 6. hafta Menemenspor ile 2-2 berabere kalan başkent ekibi, sırasıyla Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u yenmeyi başardı.

Bu sonuçlarla 9 haftada Bereket Sigorta Ümraniyespor ile aynı puanı toplayan (21) sarı-lacivertliler, bu sezon ilk defa birinci sırada yer alan İstanbul ekibiyle puanı eşitledi.

Yenilgisiz liderlik yarışını sürdüren MKE Ankaragücü, averajla ikinci sırada yer alıyor.

"10 BİN TARAFTARIMIZ GELİRSE ERYAMAN STADI'NDA BİR TANE TAKIM MAÇ ALAMAZ"

MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Gökalp Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Mustafa Dalcı ve futbolcuların her maç yüreklerini sahaya koyduklarını belirterek, "22 Ekim Cuma günü sahamızda Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacağız. Manisa ekibinin ardından Eyüpspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacağız. 3 zorlu maçın hepsine galibiyet parolasıyla çıkacağız." dedi.

Üstün, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile aynı puanla liderliği paylaştıklarını anımsatarak, "İstanbul ekibinin son 5 maçında 2 galibiyeti var. Ümraniyespor'un grafiğine göre azalan bir eğrisi var. Biz son 5 maçın 4'ünü kazandık. Bizim grafiğimiz yukarıda. Bu çok önemli. Bizim daha iyi gittiğimizi yorumlayabiliriz." diye konuştu.

Haberin Devamı

MKE Ankaragücü taraftarını maça davet eden Üstün, şunları kaydetti:

"Bu armanın sevdalısıyız. Gururluyuz, güçlüyüz Ankaragüçlüyüz. Gurur duyuyoruz Ankaragüçlü olmaktan ama ne yazık ki Eryaman Stadı'na gidip tribüne baktığınızda gurur duyulacak bir tablo yok. Taraftarımızın aşı olması lazım. Aşını oldun mu biletlerimiz çok ucuz. Biletler fiyatlarımız 20 ila 40 lira arasında. Taraftarı tribüne çekmemiz lazım. MKE Ankaragücü'nün 12'nci gücü taraftarı. 12'nci gücün burada ayaklanması ve takımı yalnız bırakmaması lazım. 10 bin taraftarımız gelirse Eryaman Stadı'nda hiçbir takım maç alamaz."