Süper Lig mücadelesi MKE Ankaragücü Kayserispor maçıyla devam ediyor. MKE Ankaragücü, bir kez üç puanı hanesine yazdırmayı başaran Hes Kablo Kayserispor'la kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de sezona sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenilerek başlayan ve 2. haftayı maç yapmadan geçen sarı-lacivertliler, geçen hafta ise Demir Grup Sivasspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde bu sezonki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek başkent temsilcisi, geride kalan sezon rakibiyle oynadığı iki maçtan da 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

Hes Kablo Kayserispor ise teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde Süper Lig'e Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek 3 puanla başladı. Kayseri ekibi, son iki maçında ise Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kaybetti.

MKE Ankaragücü Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2 Ekim'de gerçekleşecek MKE Ankaragücü Kayserispor karşılaşmasına Eryaman Stadı ev sahipliği yapacak. Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabaka saat 20.00'de beIN SPORTS HD 2 futbolseverlerler buluşturacak.

Ankaragücü Kayserispor 37. randevuda

Süper Lig 'in 4. haftasında Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor 37. kez karşılaşacak. Geride kalan 36 maçta Kayserispor 14 kez kazanırken Ankaragücü ise 11 kez kazandı. 11 maç ise berabere bitti. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor 58 gol atma başarısı gösterirken Ankaragücü ise 45 gol atabildi.

İki takım arasındaki en gollü maç 1997-1998 sezonunda oynandı. 9 golün atıldığı maçı MKE Ankaragücü 6-3 kazanmıştı. Kayserispor'un elde ettiği en farklı galibiyet 2011-2012 sezonunda 5-0'lık sonuç olurken Ankaragücü'nün en farklı galibiyeti ise 3-0'lık sonuçlar oldu. İki takım arasında geçen sezon oynanan iki müsabaka da 1-1 sona ermişti.

Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor, Başkent'te 18 müsabaka oynadı. Bu maçlarda Ankaragücü 7 kez kazanırken Hes Kablo Kayserispor 4 kez kazandı. 7 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Ankaragücü 30 gol atarken Kayserispor ise 29 gol kaydetti. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle: