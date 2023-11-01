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MKE Ankaragücü 2 golle turladı

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#Türkiye Kupası#Ankaragücü#Malatyaspor
MKE Ankaragücü 2 golle turladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 19:01

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Malatya Arguvan Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek tur atladı.

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında MKE Ankaragücü, sahasında Malatya Arguvan Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ali Uğurtan Demirtaş, Göktuğ Hazar Erel
MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Atakan Rıdvan Çankaya, Yıldırım Mert Çetin, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren (Hayrullah Bilazer dk. 59), Dokanovic (Moreira dk. 57), Cem Tuna Türkmen, Bajic (Anastasios dk. 59), Morutan (Efkan Bekiroğlu dk. 73), Cepas (Astanakulov dk. 81), Macheda
Yedekler: Doğukan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Hanousek, Enes Tepecik, Hasanege Akdoğan
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Malatya Arguvan Spor Kulübü: Davut Paşa, Abdulvahap Kaya, Semih İntepe (Özkan Tan dk. 79), Enes Filiz, Mertcan Aşcı, Denis Meriç, Ferhat Canlı, Yağız Rüştü Aktaş (Musa Buğrahan Kavaklı dk. 61), Furkan Yiğit (Burak Yılmaz dk. 67), Ayhan Gençtürk (İbrahim Enes Hoş dk. 46), Musa Yüksel (Miraç Ölmez dk.67)
Yedekler: Özer Enes Soylu, Abbas Demir, Atakan Arslan, Veysel Gümüş, Alshlash
Teknik Direktö: Ali Haydar Arslantürk
Goller: Morutan (dk. 64), Macheda (dk. 77) (MKE Ankaragücü)

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#Türkiye Kupası#Ankaragücü#Malatyaspor

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