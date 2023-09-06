Misli’den voleybola dev destek

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Kemer Country Club’da düzenlenen imza törenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Oktay, Erdoğan Demirören, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Cengiz Zülfikaroğlu, Misli CEO’su Zafer Reisoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcuları Elif Şahin ve İlkin Aydın katıldı.

YILDIRIM DEMİRÖREN: SULTANLAR LİGİ VE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NIN RESMİ SPONSORU OLUYORUZ

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, bir ilki gerçekleştirerek Avrupa şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bir Türk vatandaşı olarak, sahadaki mücadeleleri ve yürekleriyle elde ettikleri zaferlerle, her birimize yaşattıkları gurur için huzurlarınızda kendilerine teşekkür ederim. İlk önce Milletler Ligi’nde şampiyon oldular. Yine voleybol tarihimizde ilk defa ülkeler sıralamasında birinciliğe yükseldiler. Geçtiğimiz pazar günü gelen Avrupa şampiyonluğu ile de Milli Takımın adını bir kez daha tarihe yazdırdılar. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın sonsuz destek ve yönlendirmeleri ile yapılan yatırımlar olmak üzere, spor bakanlarımızın yoğun çabaları ve federasyon başkanımızın ekibiyle birlikte nakış işler gibi uzun yıllar boyunca yaptığı özverili çalışmaların neticesinde bu başarıların elde edildiğine inanıyorum. Bu değerli çalışmalara bizler de Misli markamızla, 2020 yılından beri Sultanlar Ligi’ne isim sponsoru olarak elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Şimdi bu sürecimizi noktalarken, desteğimizi isim sponsorluğundan bir adım öteye taşıyor, bugün itibarıyla hem Sultanlar Ligi’nin hem de A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın resmi sponsoru oluyoruz."

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"DEMİRÖREN AİLESİ OLARAK BRANŞ AYIRT ETMEKSİZİN TÜRK SPORUNU DESTEKLİYORUZ"

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Demirören ailesi olarak yıllardır branş ayırt etmeksizin Türk sporunu desteklediklerini kaydeden Yıldırım Demirören, "Voleybola duyduğumuz sevgi ve ilgi, rahmetli babamız Erdoğan Demirören’in 1979 yılında Ankara Pazarları Voleybol Takımını kurmasıyla başladı. Bizler de rahmetli babamızın spora verdiği desteği sürdürmeyi görev bildik. Misli olarak kadınlarda ve erkeklerde basketbol ana sponsorlukları, Futbol Federasyonu lig ve isim sponsorlukları ile futbol kulüplerine olan desteğimizle, Türk sporuna elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bugün ise başarılarıyla adını tüm dünyaya duyuran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ve birbirinden değerli takımlarımızın yer aldığı Sultanlar Ligi’nin resmi sponsoru olarak, Türkiye’de son yıllarda hızla yükselen voleybol sporuna fayda sağlamaya devam etmenin heyecanını yaşıyoruz. İnanıyorum ki sporcularımızın üstün başarıları katlanarak sürecek ve Türk milletine daha nice sevinçler yaşatacaklar. Bu önemli iş birliğinin oluşumunda emeği geçen, başta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ’a, yönetim kurulu arkadaşlarına, emeği geçen tüm federasyon ve misli profesyonellerine teşekkür ediyor, iş birliğimizin Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: MİSLİ, BUGÜN İTİBARIYLA SULTANLAR LİGİ VE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZIN SPONSORU OLDU

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Yıldırım Demirören ile Türk sporunda uzun yıllar birlikte yol yürüdüklerini ifade ederek, "Siz ve Misli ailesinin değerli temsilcileri dünya ve Avrupa şampiyonu olan güzel kızlarım ve kıymetli basın mensupları. Bu önemli günde bir arada olduğumuz için mutluluğumu belirtmek istiyorum. Ben ilk rahmetli Erdoğan Demirören ağabeyimizin özel ödülünü almıştım. Kendisi ’Ne kadar güzel şeyler oluyor bu voleybolda, benim voleybola sevgim ayrı’ demişti. Öncelikle Demirören ailesine Türk sporuna verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Misli ile imzasını atacağımız törende dünyanın en iyi ligi misli.com Sultanlar Ligi. Avrupa’da son oynanan şampiyonada 2 Türk takımının oynaması Türk spor tarihinde bir ilktir. Paydaşlardan söz ediyorum ki bu paydaşlar sponsorlarımız ve kulüplerimiz. Bugün Sultanlar, final oynayıp da şampiyon olamadığımız yerde şampiyonluk elde ettiler. Geldiğimiz noktada son olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonunu yeniyorsunuz. Bu zaferi elde eden Sultanlar, ’Türk voleybolunda sırada ne var’ diye sorulduğunda ne varsa zirveye talibiz diyorlar. Olimpiyat elemesi oynanacak ve yüzde yüz olimpiyatlarda yer alacağız. Bu Avrupa Şampiyonası’nda bayrağımızı göndere çekilip İstiklal Marşımız okunurken yaşanan duygunun çok güzel olduğunu belirtmek istiyorum. Bu zaferler elde edilirken de sponsorların desteğini unutmayacağız. Misli, bugün itibarıyla Sultanlar Ligi ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın sponsoru oldu. Destekleri daha fazla almanın mutluluğunu sizlerle yaşıyoruz. Ben ve ekibim güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Bu iş birliğinin Türk voleyboluna, Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum. Sıradaki olimpiyatlarda bu mutluluğu ülkeye yaşatmanın gayretini vereceğiz. Tüm paydaşlarımızla gurur duyuyorum. Sayın Demirören size ve ekibinize de şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

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Yapılan açıklamaların ardından Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a günün anısına özel hediye ve plaket takdim etti.