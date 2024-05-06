Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (6 Mayıs 2024)

Haberin Devamı

İlandır

İşte günün şampiyon tercihleri…

Konyaspor - Fenerbahçe: Maç Sonucu 2 (1.24 yerine 1.26)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşmasında Misli editörü Sezer Kenar, konuk ekibin kazanmasını bekliyor.

Misli Editörü Sezer Kenar’ın Yorumu

Sivasspor yenilgisi sonrası takımın başına Ali Çamdalı’yı getiren Konyaspor, düşme bölgesinde yer alıyor ve oldukça kritik bir maça çıkıyorlar. Ligin en kötü iç saha performanslarında birine sahip olan ev sahibi, sahasında oynadığı son 2 maçtan yenilgiyle ayrılmıştı. Fenerbahçe için de Galatasaray’ın kazanmasıyla birlikte bu maç daha da kritik hale geldi. Bir puan kaybı rakiplerini şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıracak. Fenerbahçe’nin kritik virajı hasarsız atlatarak Galatasaray’ı takibini sürdüreceğini düşünüyorum.

Haberin Devamı

Crystal Palace - Manchester United: Maç Sonucu 1 (1.92 yerine 1.95)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Crystal Palace – Manchester United karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, maçın ev sahibi ekibin galibiyetiyle biteceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

Palace, 3 maçlık galibiyet serisi sonrası hafta sonu Fulham deplasmanında tekledi ve 1-1 berabere kaldı. United ise son 6 lig maçında sadece Sheffield United’I yenebildi. 7 puan topladılar 18 puanlık bu dönemde. Geçen hafta oynayamayan Eze bu maça yetişiyor. Uzun süredir sahalardan uzak olan kaptan Guehi’nin de kadroda olması bekleniyor. Konuk ekipte ise kaptan Fernandes’I maça yetiştirmeye çalışıyor sağlık ekibi. Scott McTominay de durumu belirsiz bir başka isim. Rashford ve Martial’in bu maça yetişmeleri zor. Eze – Olise – Mateta üçlüsü oldukça formda. Ben Bu maçta ev sahibini 3 puana yakın taraf olarak görüyorum. United’ın bu kadar eksik ve formsuzlukla bu deplasmandan çıkması zor.

Haberin Devamı

Udinese - Napoli: Maç Sonucu 1 (3.23 yerine 3.29)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” ile “Canlı İzle” seçenekleri bulunan Udinese - Napoli karşılaşmasında Misli yazarı Özkan Öztürk’ün tahmini ev sahibi ekibin kazanacağı yönünde.

Misli Yazarı Özkan Öztürk’ün Yorumu

Napoli için kayıp bir sezon. Bir an önce önümüzdeki sezonun teknik adamını belirleyip plan, program yapmak zorundalar. Ligde 3 maçtır kazanamıyorlar. Son 7 lig maçında da 1 galibiyet alabildiler. Udinese, düşme hattına geriledi. Son iki maçına yeni teknik direktörü Fabio Cannavaro yönetiminde çıktı siyah beyazlı takım. Geçen hafta zorlu Bologna deplasmanından puanla dönmeleri önemliydi. Bu hafta Perez ve Payero cezalı oldukları için forma giyemeyecekler ama ben daha fazla ihtiyacı olan takımın yani Udinese’nin zor da olsa kazanacağını düşünüyorum.

Haberin Devamı

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak, Misli’nin üyelerine özel olarak sunduğu Şampiyon Oran kampanyasından yararlanın!

Daha yüksek oranlarla daha fazla kazanma şansını yakalayın!

Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye! Hemen üye ol!