Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (25 Mayıs 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri…

Real Madrid – Real Betis: Karşılıklı Gol Var (1.50 yerine 1.53)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” ve “Canlı İzle” seçenekleri bulunan Real Madrid – Real Betis karşılaşmasında Misli editörü Sezer Kenar, karşılıklı goller atılacağını düşünüyor.

Misli Editörü Sezer Kenar’ın Yorumu

Real Madrid, Arda Güler’in 2 golle yıldızlaştığı maçta Villarreal ile 4-4 berabere kalmıştı. Şampiyonlar Ligi finali öncesinde taraftarları önünde sezonun son maçına çıkıyorlar. Bu sezon evlerindeki 18 maçın 16’sını kazandılar ve hiç kaybetmediler. Real Betis ise son 2 maçtaki puan kayıplarıyla 7. sırada kaldı. Konferans Ligi’ne gidecekler. Betis’in son deplasman maçları gollü geçti. İki takım da hücuma ağırlık verecektir. Gollü bir maç bekliyorum.

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Sivasspor – Kayserispor: Maç Sonucu 1 (1.71 yerine 1.74)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Sivasspor – Kayserispor karşılaşmasında Misli yazarı Cengiz İzmitli’nin tahmini ev sahibi ekibin kazanacağı yönünde.

Misli Yazarı Cengiz İzmitli’nin Yorumu

Son 10 maçının sadece 1'ini kazanabilen Kayserispor, Süper Lig'de kalmayı başardı. Majid Hosseini, Ali Karimi ve as kaleci Bilal Bayazıt sakat. Miguel Cardoso (sarı kart), Ramazan Civelek (sarı kart) ve Duckens Nazon (kırmızı kart) cezalı... Sivasspor ise Galatasaray ve Başakşehir yenilgileri ile Avrupa defterini kapatmıştı; İstanbulspor'u 3-1 yenerken Uğur Çiftçi sakatlandı. Tecrübeli sol bek hafta boyunca antrenmanlarda yer aldı, durumu pozitif. Hakan Arslan sezonu kapattı... Kayserispor bu kadar eksik ve ligde kalma amacına ulaşmışken, Sivasspor sezona 3 puanla nokta koyar.

Juventus - Monza: Karşılıklı Gol Var (1.57 yerine 1.60)

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Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” ile “Canlı İzle” seçenekleri bulunan Juventus – Monza karşılaşmasında Misli yazarı Hokkabazzzz, iki ekibin de karşılıklı goller bulmasını bekliyor.

Misli Yazarı Hokkabazzzz’ın Yorumu

Juventus ilk yarılarda gol yeme alışkanlığı edindi. Bu durum bir an evvel sezonun bitmesini beklediklerini gösteriyor. Bugün aynı şey yine olursa Juve geriden gelip beraberliği sağlayabilir. Yüksek oran kovalayanlar deplasman ilk yarı 0.5 üst deneyebilirler. İdeal önerim KG Var.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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