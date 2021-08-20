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Futbol
Haber Giriş: 20.08.2021 - 10:53 | Son Güncelleme:

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (20 Ağustos)

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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (20 Ağustos)

Maçları Misli.com’da canlı izle! Yeni üyelere özel 100 TL oyna 100 TL kazan kampanyası devam ediyor… İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 20 Ağustos Cuma, günün canlı yayınları

İspanya La Liga

22.00 Real Betis - Cadiz 

Almanya Bundesliga & Bundesliga 2

19.30 Hannover 96 – Heidenheim

19.30 Fortuna Dusseldorf – Holstein Kiel

21.30 Leipzig – Stuttgart 

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (20 Ağustos)

Fransa Ligue 1

22.00 Brest – Paris Saint Germain 

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (20 Ağustos)

Hollanda Eredivisie

21.00 NEC Nijmegen - Zwolle 

Portekiz Premier Lig

21.00 Arouca - Famalicao

23.15 Moreirense - Braga 

Danimarka Ligi

20.00 Midtjylland - Silkeborg

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (20 Ağustos)

İspanya ve Bundesliga’da 2. Hafta devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...

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