Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (20 Ağustos)
Maçları Misli.com’da canlı izle! Yeni üyelere özel 100 TL oyna 100 TL kazan kampanyası devam ediyor… İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
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İşte 20 Ağustos Cuma, günün canlı yayınları
İspanya La Liga
22.00 Real Betis - Cadiz
Almanya Bundesliga & Bundesliga 2
19.30 Hannover 96 – Heidenheim
19.30 Fortuna Dusseldorf – Holstein Kiel
21.30 Leipzig – Stuttgart
Fransa Ligue 1
22.00 Brest – Paris Saint Germain
Hollanda Eredivisie
21.00 NEC Nijmegen - Zwolle
Portekiz Premier Lig
21.00 Arouca - Famalicao
23.15 Moreirense - Braga
Danimarka Ligi
20.00 Midtjylland - Silkeborg
İspanya ve Bundesliga’da 2. Hafta devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
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