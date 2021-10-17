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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (17 Ekim)

#Misli.Com#İddaa#Canlı İzle
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (17 Ekim)

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 15 Ekim Cuma günün canlı yayınları... 

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 I.Eivissa-Mirandes
15.00 Vallecano-Eche
17.00 Leganes-Real Vallodolid
17.15 Celta Vigo-Sevilla    
19.15 Real Sociedad B-Real Oviedo
19.15 CF Burgos-Lugo
19.30 Villareal-Osasuna
22.00 Barcelona-Valencia
22.00  SD Ponferradina-Fuenlabrada

Bundesliga 1&2

14.30 Darmstadt 98-Werder Bremen
14.30 H.Rostock-Sandhausen
14.30 Dynamo Dresden-Nürnberg
16.30 B. Leverekusen-Bayern Münih
18.30 Augsburg-Arminia Bielfeld

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (17 Ekim)

Fransa Ligue 1

14.00 Troyes-Nice
16.00 Metz-Rennes
16.00 Bordeaux-Nantes
16.00 Strasbourg-St.Etienne
16.00 Brest-Reims
18.00 Montpellier-RC Lens
21.45 Marsilya-Lorient
21.45 Nimes-Ajaccio

İtalya Serie A

13.30 Cagliari-Sampdoria
16.00 Genoa-Sassuolo
16.00 Empoli-Atalanta
16.00 Udinese-Bologna
19.00 Napoli-Torino
21.45 Juventus-AS Roma

Hollanda Eredivisie

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13.15 AZ Alkmaar-Utrecht
15.30 Sparta Rotterdam-Groningen
15.30 NEC Nijmegen-Vitesse
17.45 Twente-Willem II   

Rusya Premier Lig

14.00 FC Ural-CSKA Moskova
16.30  Khimki-Akhmat-Grozny
16.30 Krylia Sovetov-Nizhny Novgo
19.00 Krasnodar-FC Ufa

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (17 Ekim)

Türkiye Basketbol Süper Ligi

13.00 Merkezefendi Bld. Denizli-Yalovaspor
15.30 Tofaş-Petkim Spor
18.00 Afyon Belediyesi-Büyükçekmece Basketbol 

İspanya Liga ACB

13.30 Bilbao Basket-Fuenlabrada
14.00 Gran Canaria-Real Betis
18.00 Cb Breogan-Real Madrid
19.30 Baskonia-Tenerife 

İtalya SERİA A Basketbol

13.00 Treviso-Sassari
17.30 VL Pesaro-Derthona Basket
18.30 Brescia-Napoli Baasket
19.30 Cremona-Varese
21.45 A. Milano-Reyer Venezia

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Misli.com'a yeni üye olan herkese 10 TL hediye! Hemen üye ol...

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (17 Ekim)

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