Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (17 Ekim)

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İşte 15 Ekim Cuma günün canlı yayınları...

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 I.Eivissa-Mirandes

15.00 Vallecano-Eche

17.00 Leganes-Real Vallodolid

17.15 Celta Vigo-Sevilla

19.15 Real Sociedad B-Real Oviedo

19.15 CF Burgos-Lugo

19.30 Villareal-Osasuna

22.00 Barcelona-Valencia

22.00 SD Ponferradina-Fuenlabrada

Bundesliga 1&2

14.30 Darmstadt 98-Werder Bremen

14.30 H.Rostock-Sandhausen

14.30 Dynamo Dresden-Nürnberg

16.30 B. Leverekusen-Bayern Münih

18.30 Augsburg-Arminia Bielfeld

Fransa Ligue 1

14.00 Troyes-Nice

16.00 Metz-Rennes

16.00 Bordeaux-Nantes

16.00 Strasbourg-St.Etienne

16.00 Brest-Reims

18.00 Montpellier-RC Lens

21.45 Marsilya-Lorient

21.45 Nimes-Ajaccio

İtalya Serie A

13.30 Cagliari-Sampdoria

16.00 Genoa-Sassuolo

16.00 Empoli-Atalanta

16.00 Udinese-Bologna

19.00 Napoli-Torino

21.45 Juventus-AS Roma

Hollanda Eredivisie

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13.15 AZ Alkmaar-Utrecht

15.30 Sparta Rotterdam-Groningen

15.30 NEC Nijmegen-Vitesse

17.45 Twente-Willem II

Rusya Premier Lig

14.00 FC Ural-CSKA Moskova

16.30 Khimki-Akhmat-Grozny

16.30 Krylia Sovetov-Nizhny Novgo

19.00 Krasnodar-FC Ufa

Türkiye Basketbol Süper Ligi

13.00 Merkezefendi Bld. Denizli-Yalovaspor

15.30 Tofaş-Petkim Spor

18.00 Afyon Belediyesi-Büyükçekmece Basketbol

İspanya Liga ACB

13.30 Bilbao Basket-Fuenlabrada

14.00 Gran Canaria-Real Betis

18.00 Cb Breogan-Real Madrid

19.30 Baskonia-Tenerife

İtalya SERİA A Basketbol

13.00 Treviso-Sassari

17.30 VL Pesaro-Derthona Basket

18.30 Brescia-Napoli Baasket

19.30 Cremona-Varese

21.45 A. Milano-Reyer Venezia

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