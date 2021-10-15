Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (15 Ekim)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Doğal gaz yüzde 400, elektrik yüzde 250... Yüksek fiyat dönemiDoğal gaz yüzde 400, elektrik yüzde 250... Yüksek fiyat dönemi!#Enerji Krizi
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Resmen duyuruldu Başvurular e-DevlettenResmen duyuruldu! Başvurular e-Devlet'ten#E-Devlet
Afganistanda camiye bombalı saldırı İlk görüntüler geldi...Afganistan'da camiye bombalı saldırı! İlk görüntüler geldi...#Afganistan
2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi... Aslan payını eğitime ayırıyoruz2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi... 'Aslan payını eğitime ayırıyoruz'#Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde diyerek duyurmuştu... Resmen kurulduCumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu... Resmen kuruldu!#İhracat
Seri katilin feci sonu Köylülerin elinden kaçamadıSeri katilin feci sonu! Köylülerin elinden kaçamadı #Kenya
Binlerce kişi ile iletişime geçilecek... Korona skandalıBinlerce kişi ile iletişime geçilecek... Korona skandalı!#Koronavirüs
Bu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre olduBu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre oldu!#Kovid Aşısı
Eski eşini canlı yayında yakarak öldürmüştü... Cezası belli olduEski eşini canlı yayında yakarak öldürmüştü... Cezası belli oldu!#SOSYAL MEDYA
Yıllar sonra ortaya çıktı: Tarkanla klipte oynamışYıllar sonra ortaya çıktı: Tarkan'la klipte oynamış!#İlk Dizi
Maskelerin yerini alacak... Hayatta kalmanın tek yoluMaskelerin yerini alacak... Hayatta kalmanın tek yolu!#İklim Değişikliği
Her yaptığı ayrı iğrenç Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılarHer yaptığı ayrı iğrenç! Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılar#Skandal
Kanun tüketiciden yana ama... Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı'Kanun tüketiciden yana ama...' Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı? #Tüketici Hakları
Ünlü müzisyen şoförüyle evlendi: Elmacık kemikleriniz ne güzelÜnlü müzisyen şoförüyle evlendi: 'Elmacık kemikleriniz ne güzel!'#Roger Waters
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (15 Ekim)

#Misli.Com#İddaa#Canlı Yayın
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (15 Ekim)

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere başka birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

Haberin Devamı

İlandır

İşte 15 Ekim Cuma günün canlı yayınları... 

Bundesliga 1&2

21:30 Hoffenheim – Köln
19:30 Hannover 96 – Schalke 04
19:30 Paderborn – Jahn Regensburg 

Fransa Ligue 1

22:00 PSG – Angers 

İtalya Serie A

21:45 Cagliari – Venezia

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (15 Ekim)

İngiltere Championship

22:00 West Bromwich – Birmingham

İspanya Liga Segunda

22:00 Eibar – Almeria

Hollanda 1. Lig

21:00 NAC Breda – Jong Alkmaar
21:00 Roda – Jong PSV
21:00 Jong Ajax – Jong Utrecht
21:00 Helmond – ADO Den Haag
21:00 Graafschap – Eindhoven

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (15 Ekim)

Euroleague

20:00 AS Monaco – Barcelona
20:00 CSKA Moskova – Kızıl Yıldız
21:00 Olympiakos – Zalgiris Kaunas
21:30 A. Milano – Anadolu Efes
22:00 Real Madrid – Panathinaikos 

Major liglerdeki birçok karşılaşmanın yanı sıra diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Misli.com'a yeni üye olan herkese 10 TL hediye! Hemen üye ol...

Haberin Devamı

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (15 Ekim)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Canlı Yayın

BAKMADAN GEÇME!

Kaan Urgancıoğlunun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar!