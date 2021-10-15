Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (15 Ekim)

İşte 15 Ekim Cuma günün canlı yayınları...
Bundesliga 1&2
21:30 Hoffenheim – Köln
19:30 Hannover 96 – Schalke 04
19:30 Paderborn – Jahn Regensburg
Fransa Ligue 1
22:00 PSG – Angers
İtalya Serie A
21:45 Cagliari – Venezia
İngiltere Championship
22:00 West Bromwich – Birmingham
İspanya Liga Segunda
22:00 Eibar – Almeria
Hollanda 1. Lig
21:00 NAC Breda – Jong Alkmaar
21:00 Roda – Jong PSV
21:00 Jong Ajax – Jong Utrecht
21:00 Helmond – ADO Den Haag
21:00 Graafschap – Eindhoven
Euroleague
20:00 AS Monaco – Barcelona
20:00 CSKA Moskova – Kızıl Yıldız
21:00 Olympiakos – Zalgiris Kaunas
21:30 A. Milano – Anadolu Efes
22:00 Real Madrid – Panathinaikos
Major liglerdeki birçok karşılaşmanın yanı sıra diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
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