Misli.com’da çifte bayram! Hem ‘canlı' izle, hem de 'canlı' oyna...
COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan duraklama her geçen hafta sona eriyor. Misli.com hafta sonu bülteninde başta Bundesliga olmak üzere birçok maçı canlı izleyip, aynı anda canlı iddaa yapabilirsiniz.
Dünyayı saran COVID-19 salgını sporu da etkisi altına almış, bu dönemde oynanması gereken branşların tamamı ertelenmişti.
Almanya Bundesliga’nın geçtiğimiz hafta yeniden başlamasıyla birlikte hareketlenen iddaa’ya bu hafta sonu yeni futbol maçları eklendi.
Türkiye’nin yasal bahis sitesi Misli.com’da Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri tam 24 karşılaşma ‘Canlı’ olarak oynanabilecek.
Almanya Bundeliga 1, Bundesliga 2 ve Güney Kore liglerinin canlı yayınlarını da Misli.com‘da bahis anında izleyebileceksiniz.
iddaa bülteninde bu hafta sonu Almanya Bundesliga 1-2, Güney Kore K-Lig 1-2, Belarus Premier lig ve Pervaya Ligi, Çekya 1. Lig’i, Estonya Ligi, Belarus Kupası ve Macaristan Kupası maçları yer alıyor.
Şu an Avrupa’da oynanan tek popüler lig olan Bundesliga geçtiğimiz hafta kaldığı yerden bol gollü maçlarla yeniden başlamıştı.
Bayern Münih’in 26 maç sonunda 58 puanla lider olduğu ligde Dortmund 54 puanla ikinci, M’Gladbach ise 52 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!
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