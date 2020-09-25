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Voleybol
AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı!

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Misli.com Sultanlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı!
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:
17.00 PTT-Fenerbahçe Opet (Başkent)

Yarın:
13.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek)
14.00 Çan Gençlik Kalespor-Beşiktaş (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)
15.00 Karayolları-Sistem9 Yeşilyurt (Başkent)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Mimar Sinan)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-İlbank (Burhan Felek)
19.30 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)

- AXA Sigorta Efeler Ligi

27 Eylül Pazar:
13.00 Halkbank-Arhavi Voleybol (Başkent)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Haldun Alagaş)
15.00 Haliliye Belediyespor-Solhanspor (11 Nisan)
15.30 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)
16.00 İnegöl Belediyespor-Sorgun Belediyespor (İnegöl)

28 Eylül Pazartesi:
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek)

Misli.com Sultanlar Liginde 5. hafta heyecanı

Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...

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