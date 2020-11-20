Misli.com Sultanlar Ligi'nde 18. hafta yarın başlıyor!
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 18'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 16'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
- Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (VakıfBank Spor Sarayı)
17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
22 Kasım Pazar:
13.00 İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
16.00 Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.00 Kuzeyboru-Karayolları (Aksaray)
Not: Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çan Gençlik Kalespor ve Sistem9 Yeşilyurt-PTT maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
- AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
13.00 Arhavi Voleybol-Tokat Belediye Plevne (Arhavi)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
16.00 Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Sorgun)
22 Kasım Pazar:
15.00 Afyon Belediye Yüntaş-Halkbank (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek Vestel)
Not: Ziraat Bankkart-İnegöl Belediyespor, Solhanspor-Spor Toto ve Altekma-Haliliye Belediyespor müsabakaları, Kovid-19 vakaları gerekçesiyle tehir edildi.
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