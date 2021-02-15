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Voleybol
AA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 15:44 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı VitrA 3-0 İlbank

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Misli.com Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı VitrA 3-0 İlbank
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftasında Eczacıbaşı VitrA, konuk ettiği İlbank'ı 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Recep Karakoç, Ebru Kaya

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı (Şebnem Simge Aköz, Merve Atlıer)

İlbank: Yaprak Erkek, Melda Güler, Yasemin Özel, Tuğçe Öcal, Ceren Karagöl, Eylül Karadaş (Ceren Önal, Ceren Çınar)

Setler: 25-19, 25-14, 25-18

Süre: 74 dakika (27, 23, 24)

Misli.com Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı VitrA 3-0 İlbank

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