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Voleybol
AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 15:38 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Karayolları 1-3 Eczacıbaşı VitrA

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Misli.com Sultanlar Ligi | Karayolları 1-3 Eczacıbaşı VitrA
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Karayolları'nı 3-1 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Seda Aslanyürek, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz, Ezgi Kara)

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Hande Baladın, Ogbogu, Boskovic, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı (Melisa Memiş, Simge Aköz, Thompson, Saliha Şahin, Yasemin Güveli)

Setler: 18-25, 19-25, 25-22, 13-25

Süre: 109 dakika (26, 28, 31, 24) 

Misli.com Sultanlar Ligi | Karayolları 1-3 Eczacıbaşı VitrA

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