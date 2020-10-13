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Voleybol
AA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi: İlbank 3-0 Beylikdüzü Voleybol

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Misli.com Sultanlar Ligi: İlbank 3-0 Beylikdüzü Voleybol
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İlbank, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İlbank, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - İlbank: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
Salon: Başkent
Hakemler: Hatice Yıldız Özmen, İlknur Çakar
İlbank: Mori, Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan (Ceren Onal, Birgül Parlak, Eylül Karadaş, Melda Güler, Ceren Çınar, Tuğçe Öcal, Yağmur Karaoğlu)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nur Gözde Turan, Deniz Uyanık, İklimya Fatma Demir, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Açelya Özman, Nazlı Polat)
Setler: 25-10, 25-9, 25-9
Süre: 54 dakika (20, 19, 15)

Misli.com Sultanlar Ligi: İlbank 3-0 Beylikdüzü Voleybol

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