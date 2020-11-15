Misli.com Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta 3-1 Aydın Büyükşehir Belediyespor
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, ağırladığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Güldeniz Önal, Beran Yeşilırmak)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Bektaş, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç (Berra Eren, Pınar Atasever, Pelin Özkılıçcı)
Setler: 19-25, 25-23, 25-21, 25-19
Süre: 110 dakika (23, 32, 28, 27)
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