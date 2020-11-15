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Voleybol
AA
Haber Giriş: 15.11.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta 3-1 Aydın Büyükşehir Belediyespor

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Misli.com Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta 3-1 Aydın Büyükşehir Belediyespor
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, ağırladığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Güldeniz Önal, Beran Yeşilırmak)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Bektaş, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç (Berra Eren, Pınar Atasever, Pelin Özkılıçcı)

Setler: 19-25, 25-23, 25-21, 25-19

Süre: 110 dakika (23, 32, 28, 27)

Misli.com Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta 3-1 Aydın Büyükşehir Belediyespor

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