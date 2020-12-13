Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (13 Aralık)

Misli.com Sultanlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor!

VakıfBank'ın 20 maçta 19 galibiyet ve 57 puanla zirvede yer aldığı heyecan, hafta sonu maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından ve MisliTV YouTube kanalından bugün canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maç...

13:00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas – Galatasaray HDI Sigorta

13:00 Nilüfer Bld. PTT

14:00 Kuzeyboru – Vakıfbank

15:00 Fenerbahçe Opet – Karayolları

16:00 Sarıyer Bld. – İlbank

Ayrıca bugün saat 16:00'da Efeler Ligi'nde oynanacak olan "İnegöl Bld. – Fenerbahçe HDI Sigorta" mücadelesi de MisliTV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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