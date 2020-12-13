Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (13 Aralık)
İsim sponsoru olduğu Sultanlar Ligi'ndeki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com Sultanlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor!
VakıfBank'ın 20 maçta 19 galibiyet ve 57 puanla zirvede yer aldığı heyecan, hafta sonu maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından ve MisliTV YouTube kanalından bugün canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maç...
13:00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas – Galatasaray HDI Sigorta
13:00 Nilüfer Bld. PTT
14:00 Kuzeyboru – Vakıfbank
15:00 Fenerbahçe Opet – Karayolları
16:00 Sarıyer Bld. – İlbank
Ayrıca bugün saat 16:00'da Efeler Ligi'nde oynanacak olan "İnegöl Bld. – Fenerbahçe HDI Sigorta" mücadelesi de MisliTV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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