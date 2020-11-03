MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriMisli.com Sultanlar Ligi | Çan Gençlik Kalespor 2-3 Galatasaray HDI Sigorta
GeriVoleybol Misli.com Sultanlar Ligi | Çan Gençlik Kalespor 2-3 Galatasaray HDI Sigorta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 16:25 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Çan Gençlik Kalespor 2-3 Galatasaray HDI Sigorta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misli.com Sultanlar Ligi | Çan Gençlik Kalespor 2-3 Galatasaray HDI Sigorta
Abone Olgoogle-news

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu

Çan Gençlik Kalespor: Elif Boran, Borgo, Souza, Emine Arıcı, Hande Naz Şimşek, Simay Gazi (Işıl Öz, Braga, Dilan Yaşar)

Galatasaray HDI Sigorta: Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Hazal Selin Arifoğlu, Güldeniz Önal, Kosheleva, Rykhliuk (Gizem Güreşen, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, İlkin Aydın)

Setler: 17-25, 25-17, 25-22, 21-25, 10-15

Süre: 121 dakika (24, 27, 29, 27, 14) 

Misli.com Sultanlar Ligi | Çan Gençlik Kalespor 2-3 Galatasaray HDI Sigorta

Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle