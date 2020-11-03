Misli.com Sultanlar Ligi | Çan Gençlik Kalespor 2-3 Galatasaray HDI Sigorta
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-2 mağlup etti.
Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu
Çan Gençlik Kalespor: Elif Boran, Borgo, Souza, Emine Arıcı, Hande Naz Şimşek, Simay Gazi (Işıl Öz, Braga, Dilan Yaşar)
Galatasaray HDI Sigorta: Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Hazal Selin Arifoğlu, Güldeniz Önal, Kosheleva, Rykhliuk (Gizem Güreşen, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, İlkin Aydın)
Setler: 17-25, 25-17, 25-22, 21-25, 10-15
Süre: 121 dakika (24, 27, 29, 27, 14)
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