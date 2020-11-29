Misli.com Sultanlar Ligi | Çan Gençlik Kalespor 0-3 Sistem9 Yeşilyurt
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu
Çan Gençlik Kalespor: Ana Paula Borgo, Ellen Braga, Hande Naz Şimşek, Emine Arıcı, Thais Souza, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Simay Gazi, Elif Boran, Dilan Yaşar)
Sistem9 Yeşilyurt: Jennifer Cross, Alexia Caratasu, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Buket Gülbay, Lana Scuka (Bihter Dumanoğlu)
Setler: 20-25, 15-25, 25-27
Süre: 83 dakika (27, 23, 33)
ÇANAKKALE (AA) -
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