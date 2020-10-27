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Voleybol
AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Çan Gençlik Kalespor 0-3 Aydın Büyükşehir Belediyespor

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Misli.com Sultanlar Ligi | Çan Gençlik Kalespor 0-3 Aydın Büyükşehir Belediyespor
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Arzu Uzatöz, Barış Karakoyun

Çan Gençlik Kalespor: Emine Arıcı, Borgo, Souza, Dilan Yaşar, Handa Naz Şimşek, Simay Gazi (Işıl Öz, Elif Boran)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset Cemre Erkul, Adams, Grothues, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz (Eylül Akarçeşme, Berra Eren, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıçcı)

Setler: 19-25, 19-25, 21-25

Süre: 82 dakika (25, 27, 30)

Misli.com Sultanlar Ligi | Çan Gençlik Kalespor 0-3 Aydın Büyükşehir Belediyespor

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