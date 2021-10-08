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Misli.com Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor 0-3 Fenerbahçe Opet

#Voleybol#Misli.Com Sultanlar Ligi#Fenerbahçe Opet
Misli.com Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor 0-3 Fenerbahçe Opet

Misli.Com Sultanlar Ligi'nin ilk hafta açılış maçında Bolu Belediyespor, Fenerbahçe Opet'e 3-0 yenildi.

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Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: Sabır Ece Kozdere, İdil Naz Kanbur, Dilara Bağcı, Havlickova, Özlem Güven, Irmak Gökçen (Kharchenko, Çağla Salih, Şeyma Dilan Öztürk, Calderon, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)

Fenerbahçe Opet: Gizem Örge, Anna Lazareva, Beliz Başkır, Cansu Çetin, Dicle Nur Babat, Meliha İsmailoğlu (Arina Fedorovtsena, Naz Aydemir Akyol, Eda Erdem Dündar, Mina Popovic, İpar Özay Kurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Buse Ünal)

Setler: 16-25, 17-25, 20-25

Süre: 73 dakika (23, 25, 25)

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#Voleybol#Misli.Com Sultanlar Ligi#Fenerbahçe Opet