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Voleybol
AA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 15:38 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 Sarıyer Belediyespor

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Misli.com Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 Sarıyer Belediyespor
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Sarıyer Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Mehmet Gül, Mehmet Topal

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Seda Aslanyürek, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sinem Yıldız (Erce Kasapoğlu, Göknur Silen, Deniz Hakyemez, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Rigdon, Şeyma Nur Akbulut, Çağla Erdem, Yaren Hatipoğlu, Abdulazimova (Gizem Düzeltir, Dilara Bilge, İrem Çor, Bashnakova, Strumilo)

Setler: 16-25, 15-25, 22-25

Süre: 75 dakika (21, 24, 30)

Misli.com Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 Sarıyer Belediyespor

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