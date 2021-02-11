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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 17:30 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de toplu sonuçlar! 3 grup, 24 maç...

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Misli.com 3. Lig'de toplu sonuçlar! 3 grup, 24 maç...
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Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 18, 2 ve 3. gruplarda ise 20. hafta maçları oynandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup:
Arnavutköy Belediyespor-Manisaspor: 0-0
Payasspor-Çankaya: 0-0
Ofspor-Artvin Hopaspor: 0-2
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Kızılcabölükspor: 1-2
Belediye Derincespor-Bucaspor 1928: 1-1
Fatsa Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-2
Antalya Kemerspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Diyarbekirspor-1877 Alemdağspor: 1-0

2. Grup:
Yozgatspor 1959-Fethiyespor: 2-4
Tokatspor-Belediye Kütahyaspor: 1-5
Tekirdağspor-Yomraspor: 0-1
Darıca Gençlerbirliği-Ceyhanspor: 0-1
Karaman Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-2
Ağrı 1970-İskenderun: 1-0
Nazilli Belediyespor-Kahta 02: 1-0
Çengelköy Futbol Yatırımları- Mardin Fosfatspor: 3-0

3. Grup:
Batman Petrolspor-Esenler Erokspor: 0-0
İçel İdmanyurdu-Isparta 32: 0-1
Altındağ-Osmaniyespor: 1-1
Çarşambaspor-Yalovaspor: 1-2
Karşıyaka-Gölcükspor: 0-2
Şile Yıldızspor-Erbaaspor: 1-0
Arhavispor-Cizrespor: 2-1
Somaspor-Elazığ Karakoçan: 3-1

 

Misli.com 3. Ligde toplu sonuçlar 3 grup, 24 maç...

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