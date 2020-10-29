Misli.com 3. Lig'de toplu sonuçlar! 3 grup, 18 karşılaşma...
Futbolda Misli.com 3. Lig 6. haftasında, 18 karşılaşma yapıldı.
Ligde 3 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Belediye Derincespor-Nevşehir Belediyespor: 0-0
Arnavutköy Belediyespor-Artvin Hopaspor: 3-2
Manisaspor-1877 Alemdağspor: 1-2
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Fatsa Belediyespor: 2-1
Kemerspor 2003-Çankaya FK: 1-0
2. Grup:
Tekirdağspor-Kahta 02 Spor: 0-1
Karaman Belediyespor-Ceyhanspor: 5-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Fethiyespor: 0-0
Ağrı 1970 Spor-Tokatspor: 1-0
Çengelköy-Halide Edip Adıvar: 2-2
Nazilli Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 1-1
Darıca Gençlerbirliği-İskenderun FK : 0-2
Yozgatspor 1959-Mardin Fosfatspor: 2-1
3. Grup:
Çarşambaspor-Arhavispor: 5-0
Somaspor-Çatalcaspor: 3-0
Karşıyaka-Cizrespor: 5-1
Batman Petrolspor-Yalovaspor: 1-0
Şile Yıldızspor-Gölcükspor: 0-0
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