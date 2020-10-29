MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMisli.com 3. Lig'de toplu sonuçlar! 3 grup, 18 karşılaşma...
GeriFutbol Misli.com 3. Lig'de toplu sonuçlar! 3 grup, 18 karşılaşma...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 16:20 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de toplu sonuçlar! 3 grup, 18 karşılaşma...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misli.com 3. Lig'de toplu sonuçlar! 3 grup, 18 karşılaşma...
Abone Olgoogle-news

Futbolda Misli.com 3. Lig 6. haftasında, 18 karşılaşma yapıldı.

Ligde 3 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:
Belediye Derincespor-Nevşehir Belediyespor: 0-0
Arnavutköy Belediyespor-Artvin Hopaspor: 3-2
Manisaspor-1877 Alemdağspor: 1-2
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Fatsa Belediyespor: 2-1
Kemerspor 2003-Çankaya FK: 1-0

2. Grup:
Tekirdağspor-Kahta 02 Spor: 0-1
Karaman Belediyespor-Ceyhanspor: 5-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Fethiyespor: 0-0
Ağrı 1970 Spor-Tokatspor: 1-0
Çengelköy-Halide Edip Adıvar: 2-2
Nazilli Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 1-1
Darıca Gençlerbirliği-İskenderun FK : 0-2
Yozgatspor 1959-Mardin Fosfatspor: 2-1

3. Grup:
Çarşambaspor-Arhavispor: 5-0
Somaspor-Çatalcaspor: 3-0
Karşıyaka-Cizrespor: 5-1
Batman Petrolspor-Yalovaspor: 1-0
Şile Yıldızspor-Gölcükspor: 0-0

 

Misli.com 3. Ligde toplu sonuçlar 3 grup, 18 karşılaşma...

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle