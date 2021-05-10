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GeriFutbol Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek finali oynanan 3 rövanş maçıyla sona erdi
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Futbol
Haber Giriş: 10.05.2021 - 23:20 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek finali oynanan 3 rövanş maçıyla sona erdi

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Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek finali oynanan 3 rövanş maçıyla sona erdi

Futbolda Misli.com 3. Lig play-off çeyrek finali oynanan 3 rövanş maçıyla sona erdi.

Karşılaşmaların sonuçlarına göre Bucaspor 1928, Fethiyespor ve Esenler Erokspor yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Saat 20.30 başlayan karşılaşmaların sonuçları şu şekilde:

Bucaspor 1928-Arnavutköy Belediyespor: 2-0
Fethiyespor-Yomraspor: 0-1
Esenler Erokspor-Çatalcaspor: 2-1

Misli.com 3. Ligde play-off çeyrek finali oynanan 3 rövanş maçıyla sona erdi

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