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Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek finali oynanan 3 rövanş maçıyla sona erdi
Futbolda Misli.com 3. Lig play-off çeyrek finali oynanan 3 rövanş maçıyla sona erdi.
Karşılaşmaların sonuçlarına göre Bucaspor 1928, Fethiyespor ve Esenler Erokspor yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Saat 20.30 başlayan karşılaşmaların sonuçları şu şekilde:
Bucaspor 1928-Arnavutköy Belediyespor: 2-0
Fethiyespor-Yomraspor: 0-1
Esenler Erokspor-Çatalcaspor: 2-1
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