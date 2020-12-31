Misli.com 3. Lig'de günün sonuçları
Futbolda Misli.com 3. Lig'in 16. haftası 3. ve 4. Grup'ta oynanan toplam 4 maçla tamamlandı.
Futbolda Misli.com 3. Lig'in 16. haftası 3. ve 4. Grup'ta oynanan toplam 4 maçla tamamlandı.
Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
3. Grup:
Elazığ Karakoçan FK-Cizrespor: 0-0
4. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor-Kozanspor FK: 2-2
Alanya Kestelspor-Kırıkkale Büyük Anadolu: 0-0
Düzcespor-Modafen: 2-0
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