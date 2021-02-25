Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (25 Şubat 2021)
İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta 1954 Aksaray Belediyespor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 3. Lig 1. Grup / MANİSASPOR-BUCASPOR 1928
13:00 / 3. Lig 1. Grup / BELEDİYE DERİNCESPOR-ARTVİN HOPASPOR
13:00 / 3. Lig 1. Grup / OFSPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR
13:00 / 3. Lig 2. Grup / BELEDİYE KÜTAHYASPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR
13:00 / 3. Lig 2. Grup / İSKENDERUN-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
13:00 / 3. Lig 3. Grup / ÇATALCASPOR-SOMASPOR
13:00 / 3. Lig 3. Grup / CİZRESPOR-KARŞIYAKA
13:00 / 3. Lig 4. Grup / 1954 KELKİT BELEDİYESPOR-ADIYAMAN 1954
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