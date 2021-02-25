Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (25 Şubat 2021)

Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta 1954 Aksaray Belediyespor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

13:00 / 3. Lig 1. Grup / MANİSASPOR-BUCASPOR 1928

13:00 / 3. Lig 1. Grup / BELEDİYE DERİNCESPOR-ARTVİN HOPASPOR

13:00 / 3. Lig 1. Grup / OFSPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR



13:00 / 3. Lig 2. Grup / BELEDİYE KÜTAHYASPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR

13:00 / 3. Lig 2. Grup / İSKENDERUN-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ

13:00 / 3. Lig 3. Grup / ÇATALCASPOR-SOMASPOR

13:00 / 3. Lig 3. Grup / CİZRESPOR-KARŞIYAKA



13:00 / 3. Lig 4. Grup / 1954 KELKİT BELEDİYESPOR-ADIYAMAN 1954

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