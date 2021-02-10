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Futbol
Haber Giriş: 10.02.2021 - 03:57 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (10-11 Şubat 2021)

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Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (10-11 Şubat 2021)
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İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

1. Grup'ta 1928 Bucaspor, 2. Grup'ta Nazillispor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta Düzcespor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (10-11 Şubat 2021)

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

10 ŞUBAT
13:00 / 3. Lig 4. Grup / ADIYAMAN 1954-DÜZCESPOR
13:00 / 3. Lig 4. Grup / SİLİVRİSPOR-ALANYA KESTELSPOR

11 ŞUBAT
13:00 / 3. Lig 1. Grup / BELEDİYE DERİNCESPOR-BUCASPOR 1928
13:00 / 3. Lig 1. Grup / OFSPOR-ARTVİN HOPASPOR
13:00 / 3. Lig 3. Grup / İÇEL İDMANYURDU-ISPARTA 32
13:00 / 3. Lig 3. Grup / KARŞIYAKA-GÖLCÜKSPOR

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Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (10-11 Şubat 2021)

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