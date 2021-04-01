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GeriFutbol Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 29. hafta oynandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 17:31 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 29. hafta oynandı

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Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 29. hafta oynandı

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 29. hafta maçları oynandı.

Grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Siirt İl Özel İdare: 1-0
Bergama Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 0-1
1954 Kelkit Belediyespor-Alanya Kestelspor: 0-0
Sultanbeyli Belediyespor-Düzcespor: 0-0
Kozanspor-Adıyaman 1954: 2-3
Muğlaspor-Silivrispor: 0-0
Modafen-Bayrampaşa: 2-1

 

Misli.com 3. Lig 4. Grupta 29. hafta oynandı

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