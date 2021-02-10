Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 20. hafta maçları oynandı!
Futbolda Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 20. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Bayrampaşa-Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-2
Kozanspor-52 Orduspor: 0-0
Modafen-68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Siirt İl Özel İdaresi-Bursa Yıldırımspor: 0-2
Adıyaman 1954-Düzcespor: 2-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-1
Muğlaspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1
Silivrispor-Alanya Kestelspor: 0-0
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