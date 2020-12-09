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GeriFutbol Misli.com 3. Lig 4.Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor maç fazlasıyla lider
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig 4.Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor maç fazlasıyla lider

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Misli.com 3. Lig 4.Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor maç fazlasıyla lider
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Futbolda Misli.com 3. Lig'in 13. haftasında 4. Grup'ta 5 maç oynandı.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Muğlaspor-Siirt İl Özel İdare Spor: 0-1
Sultanbeyli Belediyespor-52 Orduspor FK: 2-0
1954 Kelkit Belediyespor-Düzcespor: 2-0
68 Aksaray Belediyespor-Alanya Kestelspor: 3-0
Modafen-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-2

Not: Kozanspor FK-Silivrispor, Bergama Belediyespor-Bursa Yıldırımspor ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bayrampaşaspor karşılaşmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

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