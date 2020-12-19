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GeriFutbol Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 14. hafta maçları tamamlandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 15:46 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 14. hafta maçları tamamlandı

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Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 14. hafta maçları tamamlandı
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Futbolda Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 14. hafta maçları tamamlandı.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Siirt İl Özel İdaresi-Kozanspor FK: 0-0
Bayrampaşa-Muğlaspor: 0-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 3-5
Bursa Yıldırımspor-Modafen: 2-0
Alanya Kestelspor-Bergama Belediyespor: 5-0
Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor: 1-2
52 Orduspor FK-1954 Kelkit Belediyespor: 3-0
Silivrispor-Adıyaman 1954 Spor: 1-1

Not: Sultanbeyli Belediyespor haftayı bay geçti

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