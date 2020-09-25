Misli.com 2. Lig'de Kırşehir Belediyespor - Etimesgut Belediyespor maçı koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor'da bazı futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine takımın yarın Etimesgut Belediyespor ile oynayacağı maç ertelendi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, müsabaka öncesi yapılan Kovid-19 testinde Kırşehir Belediyespor'da yeni pozitif vakalara rastlandığı aktarıldı.
Daha önceki vakalarla A takım kadrosunda sadece 13 futbolcunun yer alabileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vakalar sonrasında takımdaki futbolcu sayımız 13'e düşmüştür. Türkiye Futbol Federasyonuna gerekli başvurular yapılmıştır. Verilen karar neticesinde yarın Kırşehir Ahi Stadyumu'nda oynanması gereken Kırşehir Belediyespor- Etimesgut Belediyespor müsabakası ertelenmiştir."
Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle