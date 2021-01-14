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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de erteleme maçları oynandı! Toplu sonuçlar...

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Misli.com 2. Lig'de erteleme maçları oynandı! Toplu sonuçlar...
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Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta toplam 4 erteleme maçı oynandı.

Beyaz Grup 10. hafta maçında Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalırken, Ankara Demirspor ile İnegölspor arasındaki 11. hafta mücadelesi 0-0 sona erdi.

Beyaz Grup'ta 14. haftadan ertelenen karşılaşmada ise Kocaelispor ile Hekimoğlu Trabzon 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı Grup'taki 14. hafta karşılaşmasında ise Sakaryaspor, deplasmanda Bayburt Özel İdare'yi 4-2 yendi.

 

Misli.com 2. Ligde erteleme maçları oynandı Toplu sonuçlar...

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