Misli.com 2. Lig'de 5 erteleme maçı oynandı

Beyaz Grup'ta oynanan 6. hafta erteleme maçında Sarıyer, sahasında Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup ederken, 7. hafta erteleme maçında Kahramanmaraşspor, evinde Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kaldı.



Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmalarda ise 2. hafta erteleme maçında Sivas Belediyespor, Bayburt Özel İdare'yi evinde 4-0 yendi.



9. hafta erteleme maçında Pazarspor konuk ettiği Kırşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kalırken, 13. hafta maçında Sakaryaspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 mağlup etti.