Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarını hem CANLI İZLE hem de CANLI İDDAA oyna!

Bu bir ilandır

2. Lig ve 3. Lig'de futbol heyecanı başladı, isim sponsoru Misli.com bu heyecanı cebimize taşıdı!

106 kulübün mücadele edeceği bu liglere en büyük desteği veren Misli.com, her hafta fiziksel olarak yayın yapılmasına uygun olan belli sayıda mücadeleyi CANLI olarak yayınlayacağını açıklamıştı.

Tam 12 maç, 24 kulüp kıyasıya rekabet içinde yeşil sahada kozlarını paylaşırken; bizler de mobil uygulamalardan mücadeleleri CANLI olarak izledik ve CANLI İDDAA keyfini doyasıya yaşadık...

Bu keyif, ara vermeden bu cumartesi de aynen devam edecek!

Yine 12 maç, bir kez daha 24 kulüp CANLI YAYINLA cebinize gelirken sizler de bu maçlara CANLI İDDAA oynayabileceksiniz.

İŞTE HEM CANLI YAYINLANIP HEM DE CANLI İDDAA OYNANABİLECEK MAÇLAR!

2. Lig / 26 Eylül

15:00 / GÜMÜŞHANESPOR - İNEGÖLSPOR

15:00 / VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ - KIRKLARELİSPOR

15:30 / ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. - NİĞDE ANADOLU FK

15:30 / KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR

15:30 / MAMAK FK - TURGUTLUSPOR

16:00 / UŞAK SPOR A.Ş. - ANKARA DEMİRSPOR

16:00 / SARIYER - AFJET AFYONSPOR

16:00 / MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - KOCAELİSPOR

16:00 / SAKARYASPOR A.Ş. - EYÜPSPOR

16:00 / BODRUM BELEDİYESİ - KASTAMONUSPOR

3. Lig / 26 Eylül

15:00 / ADIYAMAN 1954 SPOR- KESTEL SPOR

19:00 / İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ - ERBAASPOR

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

Süper Lig'de tarihe geçen serileri hatırlayalım...