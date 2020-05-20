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Haber Giriş: 20.05.2020 - 10:58,Son Güncelleme:

Mısır'da Muhammed Salah maskeli soygun girişimi! Tutuklandılar...

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Mısır'da Muhammed Salah maskeli soygun girişimi! Tutuklandılar...
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Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 çete üyesi, Hassanein Heikal Caddesi'nde bulunan bir mağazayı soymaya kalktı. Kıskıvrak yakalanan hırsızların tanınmamak için Muhammed Salah maskesi taktıkları ortaya çıktı.

Spor Arena Dış Haberler | Mısır'ın başkenti Kahire'nin Nasr City ilçesinde filmleri aratmayacak bir soygun girişiminde bulunuldu.

Hassanein Heikal Caddesi'nde bulunan bir mağazayı soymak isteyen silahlı 4 çete üyesi, tanınmamak için Muhammed Salah maskesi taktı. Ancak soygun planladıkları gibi gitmedi. Güvenlik güçleri, 4 silahlı soyguncuyu maskeleriyle birlikte kıskıvrak yakaladı.

Yapılan açıklamada, 4 hırsızın da ülkedeki büyük bir hırsızlık çetesinin üyesi olduğu doğrulandı.

LA CASA DE SALAH

Muhammed Salah maskeleriyle yapılan bu başarısız soygun girişimi, akıllara sevilen dizi La Casa de Papel'i getirdi.

Dizide, soyguncular kimliklerini gizlemek için Katalan sürrealist ressam Salvador Dali'nin maskesini takıyorlardı.

Mısırda Muhammed Salah maskeli soygun girişimi Tutuklandılar...

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