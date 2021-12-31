Mirza Cihan ve Mustafa Bozan beğeni topladı

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Gaziantep ekibinin 58'inci dakikada 1-0 öne geçtiği golü kaydeden 2000 doğumlu hücum oyuncusu Mirza Cihan, Gaziantep FK altyapısından yetişirken, sonrasında Galatasaray altyapısına transfer olmuş ve 2020 yılında da tekrardan Gaziantep FK'ya transfer edilmişti. Bursaspor karşısındaki golü ve performansıyla ön plana çıkan Mirza'nın, Erol Bulut'un dikkatini çekmeyi başardı. 21 yaşındaki futbolcunun ligde de daha fazla süre alması bekleniyor.

MUSTAFA BOZAN SON 16 TURUNA TAŞIDI

Gaziantep temsilcisinde teknik direktör Erol Bulut'un bir diğer dikkatini çeken isim ise kaleci Mustafa Burak Bozan oldu. 21 yaşındaki file bekçisi, maç içerisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken, penaltı atışlarında yaptığı kurtarışla da takımını son 16 turuna taşıyan isimlerin başında geldi. Gaziantep FK altyapısından yetişen bir diğer isim olan Mustafa Bozan, teknik direktör Bulut'tan tam not almayı başardı ve gelecek için umut verdi.