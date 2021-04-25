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Futbol
Haber Giriş: 25.04.2021 - 18:55 | Son Güncelleme:

Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'i Ukrayna Ligi'nde şampiyon yaptı

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Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'i Ukrayna Ligi'nde şampiyon yaptı

Ukrayna Premier Ligi'nde Dinamo Kiev, sahasında Inhulets'i 5-0 yendi ve şampiyon oldu. Tecrübeli Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk'in 4 yıllık şampiyonluk serisine son vererek büyük bir başarı elde etti.

Ukrayna Premier Lig'de 23. hafta mücadelesinde Dinamo Kiev, Inhulets'i konuk etti.

NSC Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Dinamo Kiev'in 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kiev ekibi, bu sonucun ardından Shakhtar'ın 4 yıllık serisini sonlandırarak şampiyonluğunu ilan etti.

 Kiev'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Zabarnyi, 14. dakikada Besiedin, 48. ve 71. dakikalarda Tsygankov ile 82. dakikada Popov kaydetti.

Dinamo Kiev, 58 puana ulaşarak ligin bitimine 3 hafta kalarak şampiyonluğa ulaşmış oldu. Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu böylece, Dinamo Kiev'in başında ikinci, kariyerindeki ise 35. kupayı kazandı.

Mircea Lucescu, Dinamo Kievi Ukrayna Liginde şampiyon yaptı

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