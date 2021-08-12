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Basketbol
AA
Haber Giriş: 12.08.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Milton Doyle, Gaziantep Basketbol'da

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Milton Doyle, Gaziantep Basketbol'da

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyun kurucu Milton Doyle'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Doyle ile bir yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu İtalya Lega Basket Seri A'da Pallacanestro Trieste takımında geçiren Doyle, burada sezonu 31 maçta ortalama 12,3 sayı, 2,3 ribaund, 3,1 asist istatistikleriyle tamamlamıştır. Milton Doyle'ye hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

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