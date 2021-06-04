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EURO2020
Haber Giriş: 04.06.2021 - 23:43 | Son Güncelleme:

Millilerin rakibi İtalya, hazırlık maçında Çekya'ya gol yağdırdı

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Millilerin rakibi İtalya, hazırlık maçında Çekya'ya gol yağdırdı

EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye'nin rakibi olan İtalya, hazırlık maçında Çekya'yı 4-0 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'deki rakiplerinden İtalya, hazırlık maçında Çekya'yı rahat geçti.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İtalya rakibini 4-0 yenmeyi başardı.

İtalyanlara galibiyeti getiren golleri; 23'üncü dakikada Ciro Immobile, 42'nci dakikada Nicolo Barella, 66'ncı dakikada Lorenzo İnsigne ve 73'üncü dakikada Domenico Berardi kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Cuma günü EURO 2020'nin açılış maçında Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Millilerin rakibi İtalya, hazırlık maçında Çekyaya gol yağdırdı

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