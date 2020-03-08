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GeriFutbol Milli Takım'ın rakibi Galler'de Joe Allen sezonu kapattı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.03.2020 - 13:19,Son Güncelleme:/

Milli Takım'ın rakibi Galler'de Joe Allen sezonu kapattı!

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Milli Takım'ın rakibi Galler'de Joe Allen sezonu kapattı!
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EURO 2020'de Türkiye ile aynı grupta yer alan Galler Milli Takımı'nın Stoke Cityli oyuncusu Joe Allen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Stoke City Kulübü, Hull City'yi 5-1 yendikleri maçta sakatlanan orta saha oyuncusu Allen'ın aşil tendonunun koptuğunu ve sezonun kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Allen'ın 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020'yi de kaçıracağı açıklandı.

İngiltere Championship'te mücadele eden Stoke City ile bu sezon 35 maça çıkan 29 yaşındaki Allen, 4 gol attı.

EURO 2020'de Türkiye, İtalya ve İsviçre ile A Grubu'nda yer alan Galler Milli Takımı'nın formasını ise 53 kez giyen Allen, 2 gol kaydetti.

Türkiye ile Galler, 17 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacak.

Milli Takımın rakibi Gallerde Joe Allen sezonu kapattı

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