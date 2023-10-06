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Milli Takım'da Montella'nın ekibi belli oldu! Selçuk Şahin ile birlikte 7 isim...

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#Milli Takım#TFF#Montella
Milli Takımda Montellanın ekibi belli oldu Selçuk Şahin ile birlikte 7 isim...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 16:52

A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcıları resmen belli oldu. İtalyan teknik adamınyardımcılıklarını Daniele Russo ve Selçuk Şahin yapacak.

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 TFF'den Montella'nın ekibiyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Vincenzo Montella’nın A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirilmesinin ardından, İtalyan çalıştırıcının yardımcılıklarını yapacak isimler de belirlendi.

Montella’nın yardımcılıklarını, teknik direktörlük kariyerinin başlangıcından itibaren kendisiyle birlikte çalışmakta olan Daniele Russo ile A Milli Takımımızın 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden kadrosunda yer alan Selçuk Şahin yapacak.

Teknik heyette Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner analiz antrenörü, Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ise atletik performans antrenörü olarak görev alacak. Yukatel Adana Demirspor’dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor’dan Emrah Karakovan ise milli maç dönemlerinde A Milli Takım’da kaleci antrenörü olarak görevlendirilecek.

 

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#Milli Takım#TFF#Montella

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