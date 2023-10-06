Milli Takım'da Montella'nın ekibi belli oldu! Selçuk Şahin ile birlikte 7 isim...

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TFF'den Montella'nın ekibiyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Vincenzo Montella’nın A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirilmesinin ardından, İtalyan çalıştırıcının yardımcılıklarını yapacak isimler de belirlendi.



Montella’nın yardımcılıklarını, teknik direktörlük kariyerinin başlangıcından itibaren kendisiyle birlikte çalışmakta olan Daniele Russo ile A Milli Takımımızın 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden kadrosunda yer alan Selçuk Şahin yapacak.



Teknik heyette Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner analiz antrenörü, Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ise atletik performans antrenörü olarak görev alacak. Yukatel Adana Demirspor’dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor’dan Emrah Karakovan ise milli maç dönemlerinde A Milli Takım’da kaleci antrenörü olarak görevlendirilecek.