Milli takımda Efecan Karaca'nın doğum günü kutlandı

Milli takımdaki arkadaşlarıyla doğum gününü kutlamaktan çok keyif aldığını ifade eden Efecan Karaca, kendisi için kesilen pastanın ilk dilimini kaptan Burak Yılmaz'ın elinden yedi.

Tecrübeli futbolcu, daha sonra teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

