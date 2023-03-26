Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı için 'baş ağrısı' bilmecesi! Kuntz, Abdülkerim ve G.Saray'dan açıklamalar...

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Galatasaraylı stoper Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynayacağı Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna dahil edilmişti.

28 yaşındaki stoperin 21 Mart Salı günü yapılan açıklamayla aday kadrodan çıkarıldığı ifade edilmişti. TFF'nin konuyla ilgili açıklamasında; "Galatasaray’da forma giyen millî futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri’nde mücadele edecek A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim’in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek." denilmişti.

22 MART: GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Konyaspor mağlubiyeti sonrası takıma izin veren Galatasaray'dan Abdülkerim ile ilgili ilk açıklama 22 Mert Çarşamba günü yapıldı:

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"Şiddetli baş ağrıları nedeniyle milli takım kadrosundan ayrılan Abdülkerim Bardakcı, sponsor hastanemizde yapılan tedavileri sonrası bugün taburcu edilmiştir. Futbolcumuz, bir günlük dinlenme sonrası saha çalışmalarına başlayacaktır."

TAKIMLA ÇALIŞTI, KARABAĞ KADROSUNDA YER ALDI

Abdülkerim Bardakcı, 23 Mart Perşembe günü yapılan antrenmanın bir kısmında yer alırken 24 Mart Perşembe günkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Abdülkerim, Cuma ve Cumartesi günü de takımla çalıştı ve Karabağ ile bugün Bakü'de yapılacak özel maçın kadrosuna dahil edildi.

KUNTZ'DAN ABDÜLKERİM CEVABI

Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'a 2-1 kazanılan Ermenistan maçı sonrası "Abdülkerim Bardakcı baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı ancak Galatasaray'ın oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi. Abdülkerim kadrodan erken mi çıkarıldı?" şeklinde soru soruldu.

Kuntz'un cevabı şöyle oldu:

Abdülkerim konusu da rahatlıkla açıklığa kavuşacaktır. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık, nöroloji bölümünden iki haftalık tedavi süreci olduğu söylendi. Biz de bu doğrultuda kararımızı verdik.

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ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN AÇIKLAMA: BEN DE ANLAMADIM

Abdülkerim Bardakcı, Beyaz TV'ye konuyla ilgili konuştu: Maça 10 gün kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamaktı. Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım.

GALATASARAY KULÜP DOKTORU YENER İNCE'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından gece saatlerinde kulüp doktoru Yener İnce'nin Abdülkerim Bardakcı'nın durumuyla ilgili açıklama videosu paylaşıldı.

Yener İnce'nin açıklamaları şu şekilde:

Uzmanlar, Abdülkerim Bardakcı'nın hayati bir durumunun olmadığını ve baş ağrısının tedavi edilmesi gerektiğine karar verdiler. Biz de bir gün ekstra takip altında tuttuk. Devamındaki gün ise idmana başladı, bugün de hocamızın kararıyla bizimle beraber. Bir oyuncu Milli Takım kadrosuna alındığından itibaren, durum oradaki sağlık ekibinin inisiyatifindedir. Oyuncunun orada olup olmamasındaki karar o sağlık ekibi ve teknik ekiptedir. Biz o dakikaya kadar herhangi bir müdahalede bulunmadık. Oyuncumuz ayrılmak istemedi, sağlık ekibinin kararıyla ayrıldıktan sonra biz sürece müdahil olduk."