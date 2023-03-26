Galatasaray, Bakü'de coşkuyla karşılandı! Icardi'nin zor anları, yere düştü

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Türk Hava Yollarına ait özel bir uçuşla Haydar Aliyev Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılılar, sıkı güvenlik önlemleriyle karşılandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular havalimanı çıkışında taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı.

ICARDI'NİN ZOR ANLARI

Sarı kırmızılı taraftarların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Mauro Icardi zor anlar yaşadı.

Taraftarların arasında kalan Arjantinli yıldız, bir ara dengesini kaybederek yere düştü.

Icardi daha sonra ayağa kalkarak otobüse doğru yürümeye devam etti.

Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yarın yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.



Biletler tükendi

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Galatasaray'ın Azerbaycan'da pazar günü maça çıkacak olması ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı. 62 bin kişilik Bakü Olimpiyat Stadı için satışa çıkarılan ve geliri depremden etkilenenler için bağışlanacak olan biletlerin tamamına yakınının maça günler kala tükendi.