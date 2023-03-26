Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray, Bakü'de coşkuyla karşılandı! Icardi'nin zor anları, yere düştü

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Karabağ#Bakü
Galatasaray, Baküde coşkuyla karşılandı Icardinin zor anları, yere düştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 00:53

Galatasaray, milli arada Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK ile oynayacağı hazırlık maçı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye geldi.

Haberin Devamı

Türk Hava Yollarına ait özel bir uçuşla Haydar Aliyev Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılılar, sıkı güvenlik önlemleriyle karşılandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular havalimanı çıkışında taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı.

ICARDI'NİN ZOR ANLARI

Sarı kırmızılı taraftarların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Mauro Icardi zor anlar yaşadı.

Taraftarların arasında kalan Arjantinli yıldız, bir ara dengesini kaybederek yere düştü. 

Icardi daha sonra ayağa kalkarak otobüse doğru yürümeye devam etti.

Galatasaray, Baküde coşkuyla karşılandı Icardinin zor anları, yere düştü

Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yarın yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Biletler tükendi

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Azerbaycan'da pazar günü maça çıkacak olması ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı. 62 bin kişilik Bakü Olimpiyat Stadı için satışa çıkarılan ve geliri depremden etkilenenler için bağışlanacak olan biletlerin tamamına yakınının maça günler kala tükendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Karabağ#Bakü

BAKMADAN GEÇME!

Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık

Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... 'Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık'

#Jeremiah Horrocks
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden torunumuz bize karşı bu kadar kaba

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden torunumuz bize karşı bu kadar kaba?

#BSF
Akrep Kızın kimliği 30 yılın ardından belli oldu Polis iki önemli soruya cevap arıyor... Katili onu iyi tanıyan biriydi

Akrep Kız'ın kimliği 30 yılın ardından belli oldu! Polis iki önemli soruya cevap arıyor... 'Katili onu iyi tanıyan biriydi'

#ABD