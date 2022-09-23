Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Milli Takım kadrosunda değişiklik! 4 isim çıktı, 4 isim kadroya alındı

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#Faroe Adaları#Ravil Tagir
Milli Takım kadrosunda değişiklik 4 isim çıktı, 4 isim kadroya alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 11:30

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçına Pazar günü Faroe Adaları karşısında çıkacak olan Milli Takım'ın kadrosundan değişiklikler oldu. Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder kadrodan çıkarılırken Cenk Özkaçar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok kadroya dahil edildi.

Haberin Devamı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda dün akşam oynanan Lüksemburg maçının ardından değişiklikler yapıldı.

Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek Faroe Adaları maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok ise A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Cenk Özkacar kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da A Milli Takım kampına katılacak.

Haberin Devamı

Milli Takım kadrosunda değişiklik 4 isim çıktı, 4 isim kadroya alındı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Faroe Adaları#Ravil Tagir

BAKMADAN GEÇME!

Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin
Marmara’ya dev doğalgaz deposu

Marmara’ya dev doğalgaz deposu

#Marmara
Dikkat, bu kış grip çok güçlü Ne zaman aşı olmalıyız Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz

Dikkat, bu kış grip çok güçlü! Ne zaman aşı olmalıyız? 'Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz'

#Grip

BAKMADAN GEÇME!

Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin
Marmara’ya dev doğalgaz deposu

Marmara’ya dev doğalgaz deposu

#Marmara
Dikkat, bu kış grip çok güçlü Ne zaman aşı olmalıyız Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz

Dikkat, bu kış grip çok güçlü! Ne zaman aşı olmalıyız? 'Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz'

#Grip