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Tokyo2020
Haber Giriş: 26.07.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

Milli taekwondocumuz Nur Tatar Tokyo 2020'ye veda etti

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Milli taekwondocumuz Nur Tatar Tokyo 2020'ye veda etti

Milli taekwondocumuz Nur Tatar'ın repesaj şansı kalmadı Nur, Tokyo 2020'ye veda etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde 67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, organizasyona veda etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan 2 olimpiyat madalyalı milli tekvandocu, son 16 turunda Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho'yu yenerek çeyrek finale çıktı. Bu aşamada ABD'li Paige McPherson'e altın puan ile yenilen Nur, final şansını kaybetti.

Nur Tatar'ın repesajdan bronz madalya umutlarını sürdürmek için McPherson'ın finale çıkması gerekiyordu. Ancak ABD'li tekvandocu yarı finalde karşılaştığı Hırvat Matea Jelic'e 15-4 yenilince milli sporcunun repesaj şansı kalmadı.

Londra 2012'de gümüş, Rio 2016'da bronz madalya kazanan Nur Tatar, Tokyo 2020'ye çeyrek finalde veda etmiş oldu.

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