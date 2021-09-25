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Milli sporcu Derin Toparlak, paletli yüzme 5 bin metrede dünya şampiyonu oldu

#Derin Toparlak#CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası#Paletli Yüzme
Milli sporcu Derin Toparlak, paletli yüzme 5 bin metrede dünya şampiyonu oldu

Paletli Yüzme Milli Takım sporcusu Derin Toparlak, Kolombiya'nın Santa Marta kentinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 5 bin metre su üstü yarışında dünya şampiyonu oldu.

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Derin Toparlak 5 bin metre su üstü mücadelesinde rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.

Antrenör Canberk Babaoğlu'nun eşlik ettiği milli sporcu, paletli yüzme açık su yarışlarında Türkiye tarihindeki ilk dünya şampiyonluğuna imza atmış oldu. Milli sporcu, 2019 yılında da açık suda 6 bin metre su üstü kategorisinde Avrupa Şampiyonu olmuş, paletli yüzme büyüklerde ilk uluslararası başarıya imza atmıştı.

Derin Toparlak, bu yıl Rusya'da Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda paletli yüzme büyüklerde Türkiye tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu 1500 metre su üstü havuz etabında kazanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, Derin Toparlak'ı dünya şampiyonluğu başarısı nedeniyle kutladığını belirtti.
Büyük bir mutluluk ve heyecan içinde olduklarını anlatan Özen, "Derin Toparlak, Kolombiya’da açık su 5 bin metre su üstünde dünya şampiyonu oldu. Antrenörü Canberk Babaoğlu'nu da disiplinli, doğru ve mücadeleci antrenmanlarla sporcumuza şampiyonluk performansı kattığı için teşekkür ediyorum. Derin'in bu yıl Rusya’dan sonra elde ettiği ikinci dünya şampiyonluğu. Türkiye ve sualtı topluluğu ailemiz adına çok mutlu ve gururluyum. Derin'in ailesi, spor kulübü başta olmak üzere bizleri her zaman destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü'ne yine bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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#Derin Toparlak#CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası#Paletli Yüzme